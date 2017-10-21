Воркута нуждается в новых шахтах

Республика Коми >> Промышленность >> 21.10.2017

Добыча в 15 млн тонн угля в год позволит использовать моногород в качестве опорной зоны Арктики. Заполярной Воркуте нужно развивать угледобычу, обустраивать новые шахты. Если этого не сделать, к 2035 г добыча угля снизится в 5 раз. Сейчас она составляет 10 млн тонн. Об этом рассказал Н. Герасимов, министр промышленности Коми, на всероссийской конференции "Европейская зона российской Арктики: сценарии развития".

В воркутинской области было 13 шахт, 9 из которых уже потеряли. Стратегическая задача – угледобычу сохранить, а к 2035 г довести ее до 15 млн тонн. Это реально только с освоением новых шахт. В противном случае к этому году добыча упадет до 2 млн тонн, а этого для 10 тыс. населения окажется недостаточно.

15 млн тонн позволят содержать всю инфраструктуру Воркуты. Ранее уход государства с Севера привел к сокращению численности населения Инты и Воркуты на 300 тыс. человек. Если до этого жителей Воркуты было 250 тыс., то стало всего 80 тыс. В период 1931-2016 гг. Воркута добыла 1 млрд тонн угля, а оставшиеся запасы оцениваются в 7,4 млрд. Именно поэтому угледобыча остается главным направлением для моногорода.

Замдиректора Института геологии Коми С. Кузнецов представил совместный труд ученых о сырьевых ресурсах Арктики. Согласно этому труду, запасы угля в регионе позволяют нарастить объем добычи. Воркутинский уголь востребован, его главными потребителями всегда были металлургические комбинаты. Но шахты новые нужны, а стоимость одной при добыче в год 4,5 млн тонн оценивается в 1,5 млрд руб.

В Заполярье Воркута - третий по размеру город. 7 тыс. его жителей (22%) заняты на угледобыче. Здесь единственным градообразующим предприятием является "Воркутауголь", принадлежащее "Северстали". В него входит один угольный разрез и 5 шахт.





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