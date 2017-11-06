"Плитный мир" выкупил имущество Княжпогостского завода ДВП

Республика Карелия >> Промышленность >> 06.11.2017

"Плитный мир" выкупил имущество Княжпогостского завода ДВП, владельцем которого ранее был ИК "Таврический".

С 2013 г "Плитный мир" был арендатором этого имущества, и за это время ему удалось наладить работу предприятия, выплачивать своевременно заработную плату, платить за газ и делать налоговые отчисления. Но для дальнейшего развития производства нужно было стать полноправным владельцем предприятия.

Замминистра промышленности Коми А. Гибеж рассказал, что "Плитный мир" считается надежным партнером, который заинтересован в стабильной работе завода и дальнейшем развитии. Завершение процесса покупки имущественного комплекса Княжпогостского завода ДВП - позитивная новость для города Емва, в котором он считается градообразующим предприятиям.

В министерстве вместе со специалистами "Плитного мира" идет проработка инвестпроекта развития завода. Владелец компании А. Семенов уже в следующем году намерен смонтировать линии для окраски плит ДВП, купить лесозаготовительную технику и приступить к работам по созданию лесопильного производства.

По мере развития ситуации на рынке плит ДВП постараются решить вопрос по запуску еще одного цеха по выпуску этой продукции. Начнется проработка организации производства плит ХДФ. Также запланировано внедрить несколько проектов модернизации теплоэнергетического оснащения предприятия с целью повышения его надежности и эффективности.

Чтобы реализовать задуманное, потребуется развитие лесозаготовок, для чего руководство компании собирается подать в Минпром транспорта заявку на включение своего проекта в список приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов.

"Плитный мир" стал единственным в Коми предприятием, выпускающим твердую древесноволокнистую плиту.





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