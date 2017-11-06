Градообразующее предприятие Инты "Интауголь" возобновило работу

Республика Коми >> Промышленность >> 06.11.2017

Деятельность предприятия была остановлена в апреле, а добыча угля не велась. Теперь горные работы восстановили.

Исполнительный директор шахты А. Долгаев рассказал, что горные работы можно было продолжать, поскольку административное приостановление работы шахты окончено, а горноспасательное обслуживание объектов возобновлено.

Перед началом работ проверено состояние вентиляции, горных выработок, электрохозяйства, обеспечено своевременное начало работ. Повторно проведение инструктаж сотрудников по вопросам охране труда.

"Интауголь" не должен был открыться до конца года, но получил из Резервного фонда российского правительства 1,3 млрд руб. на стабилизацию социально-экономической ситуации. Сейчас перед сотрудниками есть задолженности по зарплате, соцобязательствам, есть необходимость провести мероприятия по запуску новой лавы №843, возобновить добычу угля.

Премьер-министр РФ Д. Медведев поручил Минэнерго и Минтрансу совместно с РЖД проработать вопрос предоставления "Интауголю" скидки 50% на транспортировку угля по железной дороге по всем направлениям из станции Инта-2. Такую льготу предложено предоставить на два года.

Главе региона С. Гапликову сообщили, что пакет документов для выделения средств уже согласован с федеральными ведомствами, после чего направлен в правительство РФ. Распоряжение Д. Медведева о порядке выделения средств ожидается в ближайшее время. Оно станет основанием для подписания договоренности между Минэнерго РФ и Минпромом Коми.

Шахта исполняет обязательства по отгрузке угля, добытого ранее, отправив за 2 месяца простоя 160 тыс. тонн угля на Череповецкую ГРЭС и Северодвинскую ТЭЦ-1. Вырученные от продажи средства пойдут на погашение долгов по заработной плате.





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