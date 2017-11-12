На Усинском водоводе закончен ремонт

Республика Коми >> Промышленность >> 12.11.2017

На пресс-конференции директор "Водоканала" Ю. Прозовских сообщил о завершении ремонтных работ. Теперь Усинский водовод полностью готов к осенне-зимнего периоду, в том числе станции первого и второго подъемов.

В период 1 июня - 1 ноября закуплены необходимые материалы для ремонта аварийных участков водной артерии: установлены опоры трубопровода, заменены врезки меньшего диаметра на больший, и впервые за последние 15 лет восстановлен трубопровод "спутник" с теплой водой.

Также проведен плановый ремонт насосов и задвижек, прочего оборудования, реконструирована 16-я камера, проведено обеззараживание и промывка трубопровода.

Для быстрого восстановления работоспособности объекта и в случае непредвиденных ситуаций сформирован аварийный запас из материалов по 137 наименованиям на 4 млн руб. Специалисты "Водоканала" поддержали идею установки станции подогрева водовода в первом подъеме, что позволит более эффективно работать системе водоснабжения Воркуты. Предприятие заключило договор с "НПЦ Росводоканал" (Новосибирск) для проведения расчетов и на создание теплогидравлической модели.

После окончания восстановительных и ремонтных работ обеих ниток водовода и запуска в эксплуатацию проведены гидравлические испытания в зимнем и летнем режимах. Они показали, что ремонт повысил пропускную способность водовода на 20%, что стало канительным фактором повышения надежности в зимний период.

Состоялась проверка готовности гидротехнического сооружения к отопительному периоду. В комиссию вошли представители Минпрома Коми, Ростехнадзора, администрации Воркуты, Роспотребнадзора, управления по делам ГО и ЧС, Воркутинского комитета по охране окружающей среды, специалисты и руководство Водоканала.

Руководитель администрации Воркуты И. Гурьев подчеркнул, что объем работ масштабен, на это выделены значительные средства, но при этом само предприятие находится в процедуре банкротства.





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