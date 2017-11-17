На судостроительном "Севмаше" Северодвинска сегодня спустят на воду первый атомный ракетоносец проекта "Борей-А"

Архангельская область >> Промышленность >> 17.11.2017

На судостроительном заводе "Севмаш" сегодня спустят на воду первый атомный ракетоносец проекта "Борей-А"

По этому случаю состоится торжественная церемония. После вывода из эллинга "Князю Владимиру" придется пройти заводские и государственные испытания под управлением команды "Севмаша" и сформированного экипажа под командованием В. Дружина, капитана 2 ранга. Напомним, что первый ракетоносец "Борей-А" спроектирован в ЦКБ МТ "Рубин" Санкт-Петербурга. Он был заложен на "Севмаше" в 2012 г.

На заводе продолжаются работы по созданию 4 серийных корпусов подводных атомных крейсеров с баллистическими ракетами: "Князь Олег", "Князь Пожарский", "Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III", принадлежащие проекту "Борей-А".
Все крейсеры этого проекта оснащены межконтинентальными ракетами "Булава". На каждом судне их 16. Для морского боя у "Князя Владимира" есть торпеды, ракетоторпеды, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". Субмарину отличает повышенная секретность, благодаря использованию вместо традиционных винтов пропульсивного водометного движителя. Также в корабле реализована схема двухкаскадной амортизации, установлен гидроакустический комплекс по теххарактеристикам превосходящий аналогичную аппаратуру, используемую на мировых флотах.

ОСК испытывала дефицит финансирования во время строительства атомной подлодки "Князь Олег". Теперь этот вопрос решен, поэтому дальнейшее строительство будет проводиться согласно графику. Спуск на воду "Князя Олега" несколько раз откладывался. Это судно стало пятым по счету среди атомных субмарин "Борей-А". Первые 3 ракетоносца уже построены по проекту 955 "Борей" и переданы в состав Военно-Морского Флота РФ.





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