3 гидрографических судна отчалили из "Красной кузницы"

Архангельская область >> Промышленность >> 03.12.2017

Территорию завода покинули несколько судов, но отправились они не в морские путешествия. Пройдя под разводными мостами, они ошвартовались у причала через 4 часа на грузовом районе Бакарица.

"Красная кузница" была их местом стоянки с 2010 г. Здесь старые, отслужившие срок, суда Архангельской гидрографической базы находились постоянно. Первым, получив резолюцию, сюда попал в "холодный отстой" "Павел Башмаков". Его экипаж, сокращенный до минимума, получил пояснения по поводу вывода судна из эксплуатации. Ремонт теплохода требовал слишком много денег, а его нынешняя начинка, 30-летней давности, пришла в негодность. В условиях Арктики подобные корабли изнашиваются быстрее, а в этом случае затраты на ремонт не будут оправданы даже самыми выгодными рейсами. Но прежде чем отправить судно на металлолом, нужно получить разрешение на списание. Документы в Москву отправлены, и из федерального агентства Росгосимущества ждут ответа.

Но судьба "Павла Башмакова", видимо, столичных чиновников не очень заботит, потому что время идет, а к "отстойному причалу" начали прибывать и другие суда, например, "Дмитрий Овцын".

В разное время в гавани завода стояло, 2-5 судов гидробазы, но не все они ждали печальной участи. "Алексей Марышев" отремонтирован и продолжил свою работу в Арктике, а "Енисей" отправился в Каспийское море, став лоцманским судном.

За стоянку у своего причала судов завод регулярно выставляет счета и получает оплату. Речь идет о немалых суммах, хотя пресной воды, контейнеров для мусора на причале нет, а счет за электроэнергию идет отдельной строкой.

При подготовке к новому финансовому году в Архангельской гидробазе решили перевести свои суда в более дешевое место, где уже много лет зимует экспедиционное судно "Михаил Сомов".





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