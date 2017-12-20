Мурманский морской торговый порт установил первые генераторы снега

Эти 4 генератора призваны препятствовать распространению угольной пыли в воздухе, появляющейся при перегрузке угля.



Генераторы итальянского производства установлены на опорных конструкциях в грузовом районе. "Снежные пушки" изготовлены по спецзаказу портовиков, адаптированы для заполярного климата. Они производят снег, покрывающий склады навалочных грузов, технологические проезды, тем самым препятствуя ветровой эрозии. Кроме снега, они могут производить водяную пыль. Через форсунки снег и водяная пыль распыляются в радиусе 110 м. С учетом ветра, каждая "пушка" ведет борьбу с пылью на 14,5 тыс. кв. м. В 2018 г Мурманский морской торговый порт установит еще 4 аналогичные установки.



Напомним, что поставляемый на экспорт уголь - главный груз ММТП. В прошлом году из 15 млн тонн грузов порта, 14 млн тонн был уголь.



Угольная пыль в последнее время одна из главных проблем Мурманска. Жители жалуются на черный налет на машинах, окнах, одежде, а исследования показали, что причина налета в пыли, образующейся при перегрузке угля в порту.



Масштабные меры борьбы с пылью в порту начали принимать в 2015 г. Основной инструмент - водяные туманообразующие пушки. Ими орошают воздух в местах перегрузки угля, поэтому пыль дальше не распространяется.



Адаптированная под арктический климат система позволила использовать аппаратуру при температуре до -30 градусов. Концентрация угольной пыли в порту снизилась почти в 2 раза, а новые "снежные пушки" призваны этот эффект усилить многократно.



Очистные сооружения должны снизить в воде концентрацию вредных веществ на 98%. Загрязненная вода перестанет поступать в Кольский залив. Для пылеподавления каждый год будет поступать 10 тыс. кубометров воды.