В Северодвинске закончили реконструкцию подлодки "Тула"

Архангельская область >> Промышленность >> 29.12.2017

Судоремонтный центр "Звездочка" закончил ремонт ракетного подводного крейсера "Тула", входящего в проект 667БДРМ, о чем сообщило Министерство обороны РФ. Ремонтные работы произведены в рамках плана Главного командования ВМФ по поддержанию на требуемом уровне технической подготовки атомных подводных лодок 3-го поколения наряду со строительством атомных подлодок 4-го поколения.

Заводской ремонт "Тулы" в Северодвинске начался в 2015 г. За это время на подводной лодке привели в порядок ряд систем и отремонтировали ряд механизмов.

Ракетный крейсер прошел ходовые испытания на заводе и в скором времени прибудет в пункт своего постоянного базирования на Северном флоте.

Справка. "Тула" - атомная подводная лодка проекта 667БДРМ "Дельфин" или по классификации, принятой НАТО - Delta IV, с несущими межконтинентальными баллистическими ракетами. Субмарина не новая, и вошла в Северный флот еще при Советском Союзе, в 1987 г. Тогда же она была построена на северодвинском заводе и здесь регулярно проходит плановый ремонт. Водоизмещение подлодки такого типа составляет 12 тыс. т, на вооружении 16 ракет "Синева" и "Лайнер".

С 1987 по 1998 гг. "Тула" сумела выполнить 7 боевых служб (5 в высоких широтах Арктики), 12 ракетных стрельб из подводного положения, 17 боевых дежурств. Свое нынешнее название подводная лодка получила только в 1995 г, когда подписали соответствующий договор об установлении шефства с администрацией Тульской области. "Тулой" подлодка стала называться официально только 21 августа 1995 г.

Напомним, что сроки сдачи "Тулы" после ремонта переносились по причине того, что на завод попала партия бракованной продукции. Но проблему удалось решить, и вместо сдачи в марте 2018 г, лодку сдали в эксплуатацию сейчас.





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