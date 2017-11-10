В Карелии откроется производство по добыче удобрений из озерного ила

Карельская фирма "Сапа" собирается организовать добычу и переработку удобрения сапропеля. Инвестпроект оценивается в 500 млн руб. Он позволит создать 40 новых рабочих мест. Сейчас проект находится на сопровождении Корпорации развития Карелии. По разработанному паспорту, срок реализации проекта займет около 5 лет: 2018 - 2023 гг.



Производство сможет выпустить в год 500 тонн удобрения в гранулированном, сухом, пастообразном, таблетированном виде. В настоящий момент идет процедура подготовки обоснования разработки месторождения на озере, расположенном в Медвежьегорском районе. Это топографические изыскания, экологоразведочные и геологоразведочные работы, которые требуют больших вложений.



По данным Минприроды республики, в регионе 61 тыс. озер. Только на 217 выполнялись геологоразведочные работы на предмет наличия сапропеля. Месторождения есть на 166 озерах с геологическим запасом 33,5 млн т., что дает республике неплохие перспективы в плане производства удобрений. В Карелии столько водных ресурсов, что только их исследования могут растянуться на десятилетия.



Развитие перспективной для Карелии технологии добычи и переработки сапропеля будет проводиться по международным стандартам.



Справка. Сапропелевые удобрения – продукт уникальный. Это единственное органическое удобрение, которое используется для коренного улучшения состояния почвы. Сапропель подъемниками добывается со дна водоема и проходит спецсушку.



Проекту нужен соинвестор для завершения процедуры подготовительных работ. От него требуется вложение 800 тыс. руб. Общая стоимость процедуры 1,3 млн руб., 500 тыс. из которых вложено фирмой "Сапа". Поиски соинвестора идут полным ходом, и только после их окончания можно будет говорить о конкретных сроках выполнения каждого этапа работ.