Рыбоперерабатывающий завод может появится в Архангельске

Руководство Архангельского водорослевого комбината отправило заявку в Росрыболовство на получение инвестиционных квот для создания рыбоперерабатывающего завода, о чем сообщил исполнительный директор комбината А. Коротенков.



У комбинате есть большая территория и мощности по переработке водорослей. Эта площадка вполне может вместить и здание для цеха переработки трески и пикши. По плану это должно быть комплексное производство, на котором из отходов переработки водорослей и рыбы можно делать разные виды продуктов.



Годовая проектная мощность рыбоперерабатывающего завода - 16 тыс. тонн продукции. Сейчас завод занимается добычей водорослей и их переработкой. В прошлом году комбинат смог переработать 1,126 тыс. тонн водорослей, и это рекорд за последние 5 лет.



Помимо глубокой переработки рыбы, из водорослей и отходов планируют делать биодобавки для корма скота, корм для рыбок и минеральные удобрения. Новое безотходное производство – это ключевое требование, которое должен выполнить завод. Построить его собираются в прибрежном субъекте РФ.



Напомним, что инвестиционные квоты на добычу рыбы или других биоресурсов выдаются для создания объектов переработки рыбы и на строительство рыбопромысловых судов. С прошлого года, когда было принято постановление правительства России об инвестиционных квотах, они начали действовать.



Если квоты будут получены, в Архангельске новый завод появится уже к 2019 г. Этим планируется воссоздать былую славу рыбацкой Фактории. Когда-то здесь на одной площадке работало производство по комплексной переработке рыбы и морских водорослей, выпуску продуктов глубокой переработки и осуществлялась выгрузка и приемка свежих уловов рыбаков со всей Архангельской области.