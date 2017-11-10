Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве заключили правительство Карелии и "Карельская фанера"

Соглашение подписано в Лахденпохье. От правительства документ подписал глава республики А. Парфенчиков, от "Карельской фанеры" - гендиректор А. Даточный. Также стороны приняли участие в совещании, где обсудили вопросы снабжения сырьем и ценообразование. Таким способом глава Карелии выполняет обещание, данное президенту России В. Путину, навести порядок в деревообрабатывающей и лесной промышленности. В частности, В. Путин говорил о том, что моногорода нужно поддерживать, продвигать, в том числе за счет развития лесной промышленности в Карелии.



"Карельская фанера" находится на площадке ранее обанкротившегося комбината по выпуску фанеры. Комбинат перестал существовать еще в 2016 г. Основной его вид деятельности - выпуск плит из древесины, фанеры и других материалов. Предприятие производит шпон, а объем производства в прошлом году составил 30,5 тыс. кубических метров. Всего на заводе работают 210 человек.



Компанией был подготовлен инвестиционный проект, предполагающий создание крупного центра по переработки березы на базе компании. Проект планируют разбить на два этапа.



Директор "Карельской фанеры" А. Даточный пообещал, что при поддержке правительства республики, предприятие сможет создать дополнительные рабочие места, нарастить мощности и стать флагманом в Карелии, но не уточнил ориентировочные сроки.



Находящийся в г. Лахденпохья завод - единственное предприятие деревообрабатывающей отрасли в Карелии. А. Парфенчиков подчеркнул, что развитие предприятия важно для продвижения экономического потенциала региона.



Сейчас перед Карелией и ее моногородами стоит амбициозная задача - возразить производство, сделать его прибыльным и зедействовать в нем как можно больше новых сотрудников.