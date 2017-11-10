Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве заключили правительство Карелии и "Карельская фанера"

Республика Карелия >> Промышленность >> 27.01.2018

Соглашение подписано в Лахденпохье. От правительства документ подписал глава республики А. Парфенчиков, от "Карельской фанеры" - гендиректор А. Даточный. Также стороны приняли участие в совещании, где обсудили вопросы снабжения сырьем и ценообразование. Таким способом глава Карелии выполняет обещание, данное президенту России В. Путину, навести порядок в деревообрабатывающей  и лесной промышленности. В частности, В. Путин говорил о том, что моногорода нужно поддерживать, продвигать, в том числе за счет развития лесной промышленности в Карелии.

"Карельская фанера" находится на площадке ранее обанкротившегося комбината по выпуску фанеры. Комбинат перестал существовать  еще в 2016 г. Основной его вид деятельности - выпуск плит из древесины, фанеры и других материалов. Предприятие производит шпон, а объем производства в прошлом году составил 30,5 тыс. кубических метров. Всего на заводе работают 210 человек.

Компанией был подготовлен инвестиционный проект, предполагающий создание крупного центра по переработки березы на базе компании. Проект планируют разбить на два этапа.

Директор "Карельской фанеры" А. Даточный пообещал, что при поддержке правительства республики, предприятие сможет создать дополнительные рабочие места, нарастить мощности и стать флагманом в Карелии, но не уточнил ориентировочные сроки.

Находящийся в г. Лахденпохья завод - единственное предприятие деревообрабатывающей отрасли в Карелии. А. Парфенчиков подчеркнул, что развитие предприятия важно для продвижения экономического потенциала региона.

Сейчас перед Карелией и ее моногородами стоит амбициозная задача - возразить производство, сделать его прибыльным и зедействовать в нем как можно больше новых сотрудников.





Рекомендуем по теме:

"Лесной" инвестиционный проект откроет 127 рабочих мест в Плесецком районе

"TUI Россия и СНГ" будет поднимать туризм в Карелии

С января 2018 г минимальная оплата труда в Карелии составит 10 тыс. руб.

Лесоперерабатывающая промышленность Карелии наращивает темпы

В четырех "Ласточках" Карелии появится wi-fi за 3,3 млн руб.

На 31 млрд руб. отгрузили продукцию лесопромышленные предприятия Вологодской области


В Апатитах набирает популярность Галерея ледовых скульптур

2018 г в НАО пройдет под знаком "Год оленеводства"

Аэропорт Архангельска стал собственностью региона

Форум НКО прошел в Нарьян-Маре

Новогодний старт "Бенгальские огни" был дан в Череповце

Северяне заключили договор на заготовку 12 тыс. новогодних елей

В Северодвинске закончили реконструкцию подлодки "Тула"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета