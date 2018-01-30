Готовность к запуску лавы №843 шахты "Интинской" - 80%

Техединицы шахты (сама шахта, ремонтно-механический завод и обогатительная фабрика) подключены к схеме электроснабжения.



Уголь со склада шахты реализован полностью (241,7 тыс. тонн), а вырученные от этого деньги (136 млн руб.) позволили приступить к подготовительным работам раньше срока.



Сейчас ведутся переговоры с представителями железной дороги о предоставлении 50% льготы на транспортировку угля.



Напомним, что "Интауголь" - угледобывающее предприятие Коми, второе по объему после "Воркутауголь". Его главные потребители - Череповецкая ГРЭС и другие электростанции. На заводе работают 1,5 тыс. человек.



Объем добычи шахты с 2012 г потрепанно снижался. Если в 2012 г добыто 2,05 млн тонн, то в 2013 г – 1,77 млн тонн, а в 2016 г - 1,22 млн. За первое полугодие прошлого года объем добычи составил 295,5 тыс. тонн.



Прибыль предприятие последний раз получало 7 лет назад, в 2012 г, она составила 117,4 ммлн руб. Последующие 3 года были сплошные убытки, которые в 2015 г составили 1,1 млрд руб.



В ноябре 2015 г Арбитражный суд Коми признал шахту "Интауголь" банкротом, но республика продолжала помогать компании. Весной прошлого года вместо АО "Шахта Интауголь" создано АО "Интауголь", был разработан план по выходу предприятия из убыточного к прибыльному.



Теперь, до конца марта 2018 г работы в соответствии с планом-графиком монтажа горно-шахтного оборудования должны быть завершены, для чего предприятие закупило все необходимое оборудование. Постепенно шахта должна восстановить свои позиции на рынке, а пока по итогам 2017 г добыча угля в республике на 17% сократилась, и в частности, объемы производства "Интаугля" в 4 раза упали. Но правительство не теряет оптимизма, хотя на быстрое изменение ситуации не рассчитывает.