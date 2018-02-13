В Вологодском регионе появится уникальное производство лососевых

В Вологодской области будет запущено в эксплуатацию уникальное производство лососевых пород. Строительство мощностей начнется уже в нынешнем году. Стоимость проекта составляет примерно 1.5 млрд. рублей. Информация для «РИА Новости» подтверждена руководителем отдела профильного хозяйства регионального сельскохозяйственного Департамента г-м М.Степановым.



В области появится рыбоводческое хозяйство инновационного типа. Оно будет специализироваться на комплексном выращивании семги. Проектная производительность индустриального хозяйства составляет почти 2 тысячи тонн/год. Как информировал Мераб Степанов, запуск такого производства будет важен как для Вологодчины, так и для всей страны. В регионе появятся новые рабочие места. Существенно увеличатся объемы выращивания и технологической переработки рыбы семейства лососевых.



Как добавил начальник отдела регионального рыбного хозяйства, уникальность предстоящего строительства производства связана с его масштабностью. Проект подобного уровня в сегменте аквакультуры в Вологодской области реализуется впервые. Заводские мощности по выращиванию красной рыбы будут запущены в Вологодском районе в составе области. Российские инвесторы вложат в бизнес-проект почти 1.5 млрд. рублей. В текущий период осуществляется окончательный выбор наиболее оптимального места. Проект предусматривает наличие специального типа бассейнов с артезианской водой. Именно в ней будет промышленно выращиваться полезная и экологически чистая красная рыба. Если строительство начнется, как предусмотрено планом, в этом году, то уже в 2020-м г. вологжане и жители других регионов попробуют местную семгу.



Мераб Степанов обратил внимание на то, что россияне сейчас употребляют рыбу в количестве лишь 10% от необходимой нормы. В Вологодской области намерены «переписать» среднероссийскую статистику. В регионе уже работает 5 предприятий аналогичного сегмента. В них разводят осетров и карпов, радужную форель, африканских сомов и щуку.



В прошлом календарном году в области было произведено 126 тонн рыбы. Это на 17% превысило показатели позапрошлого года. По объемам совокупного рыбоводства область занимает 5-е место в российском северо-западе. Однако запуск предполагаемого проекта сделает ее отраслевым флагманом РФ.