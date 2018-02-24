Промышленность Карелии: зафиксирован заметный рост

Республика Карелия >> Промышленность >> 24.02.2018

Федслужба «Карелиястат» представила документ, касающийся социально-экономического состояния Республики Карелия в январе текущего года. Зафиксирован рост регионального промышленного производства. Позитивная динамика составила 3.3%. Сравнение велось с аналогичным прошлогодним периодом. Показатель роста в 3 раза превзошел то значение, которое наблюдалось в январе месяце 2017-го года.

Комментируя доклад «Карелиястат», эксперты отмечают позитивные тенденции в экономике субъекта Северного ЭР. Наблюдается оживление широкого перечня отраслей. В первую очередь, это касается промышленного производства, функционирующего на привозном сырье и заготовках.

Абсолютным лидером Республики по темпам промышленного роста в первом месяце года стало изготовление машин и оборудования. Совокупные объемы производства были увеличены почти в 13 раз. Качественную динамику показало и судостроение, специализирующееся на производстве кораблей и лодок. Их строительство увеличилось в 2 раза. Заметный рост продемонстрировало и изготовление прочих транспортных средств. Здесь позитивная динамика составила 89.8%.

Наряду с этим, аналитики отметили существенное оживление в области выпуска автотранспортных средств и прицепных устройств. Позитивная динамика этого сегмента промышленности Карелии составила 62.2%. Кроме того, в первом месяце года зафиксированы высокие результаты и в производстве электрооборудования. Рост составил 44.7%.

В комментарии указано, что для Республики Карелия важно улучшение состояния промышленной переработки и консервирования мясной товарной группы. Здесь также продемонстрированы позитивные результаты на уровне роста в 28.6%.

В целом, Республика Карелия обладает определенной промышленной базой, в которой традиционно развивается добыча ископаемых, черная металлургия, бумажная промышленность и глубокая деревообработка. Вместе с этим, сегодня более динамичные показатели демонстрируют отдельные сегменты машиностроения.





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