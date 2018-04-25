Мурманску нужен закон о ВИЭ

В Мурманской облдуме прошло совещание по вопросам альтернативной энергетики и ВИЭ (возобновляемым источникам энергии) в структуре подзарядки электротранспорта.



В регионе существуют перспективы для ВИЭ. Они могут заменить топочной мазут, снизить мазутную зависимость региона, способствовать электрификации, уходу от дизтоплива в удаленных населенных пунктах Терского района. Промышленные ветропарки смогут дополнить энергобаланс на севере региона.



Область имеет высокий показатель ветроэнергетических возможностей. Здесь много площадок, где ВИЭ позволит вырабатывать много энергии для нужд отдельных поселений и для энергосистемы региона в целом. Максимальный потенциал выработки электроэнергии за счет ветра в области составит только по предварительным оценкам 360 млрд кВт/ч. Мурманская область входит топ-10 субъектов РФ, перспективных для развития ветроэнергетики.



В области планируется строительство ветропарка. В прошлом году правительством РФ провело тендер на строительство инфраструктуры для ветрогенерации, и "Энел Россия" получила право построить 2 объекта ветрогенерации с общей мощностью ветропарка 201 МВт. Он будет введен не раньше 2021 г у Териберки Мурманской области и объединит 57 турбин по 84 м в высоту и мощностью каждой по 3,55 МВт.



Мурманская область в целом энергоизбыточна, но север региона исключение. Область использует все мощности, которые даст ветропарк. Также ввод в эксплуатацию ветропарка поможет избежать выбросов в атмосферу 240 тыс. тонн углекислого газа.



В области осуществляется ряд проектов ВИЭ, но до сих пор нет региональной законодательной базы. Нужен рамочный закон, который позволит соответствовать нормам и требованиями мировых стандартов, и над этим в области собираются активно работать.