Мурманску нужен закон о ВИЭ

Мурманская область >> Промышленность >> 25.04.2018

В Мурманской облдуме прошло совещание по вопросам альтернативной энергетики и ВИЭ (возобновляемым источникам энергии) в структуре подзарядки электротранспорта.

В регионе существуют перспективы для ВИЭ. Они могут заменить топочной мазут, снизить мазутную зависимость региона, способствовать электрификации, уходу от дизтоплива в удаленных населенных пунктах Терского района. Промышленные ветропарки смогут дополнить энергобаланс на севере региона.

Область имеет высокий показатель ветроэнергетических возможностей. Здесь много площадок, где ВИЭ позволит вырабатывать много энергии для нужд отдельных поселений и для энергосистемы региона в целом. Максимальный потенциал выработки электроэнергии за счет ветра в области составит только по предварительным оценкам 360 млрд кВт/ч. Мурманская область входит топ-10 субъектов РФ, перспективных для развития ветроэнергетики.

В области планируется строительство ветропарка. В прошлом году правительством РФ провело тендер на строительство инфраструктуры для ветрогенерации, и "Энел Россия" получила право построить 2 объекта ветрогенерации с общей мощностью ветропарка 201 МВт. Он будет введен не раньше 2021 г у Териберки Мурманской области и объединит 57 турбин по 84 м в высоту и мощностью каждой по 3,55 МВт.

Мурманская область  в целом энергоизбыточна, но север региона исключение. Область использует все мощности, которые даст ветропарк. Также ввод в эксплуатацию ветропарка поможет избежать выбросов в атмосферу 240 тыс. тонн углекислого газа.

В области осуществляется ряд проектов ВИЭ, но до сих пор нет региональной законодательной базы. Нужен рамочный закон, который позволит соответствовать нормам и требованиями мировых стандартов, и над этим в области собираются активно работать. 





Рекомендуем по теме:

"Норникель" подвел итоги Года экологии в Мурманской области

Прирост доходов бюджета Вологодской области составил 7 млрд руб.

Ветряки в Мурманской области не проработали двух лет

Программу "Арктический доктор" одобрил В. Путин

Инфраструктурный проект по утилизации отходов в Арктической зоне идет в плановом порядке

Мурманская область собирается переходить с мазута на альтернативные виды топлива


Российско-норвежская экспедиция вернулась с путешествия по полуострову Канин

Добровольческий форум пройдет в Архангельске 20-22 апреля

"Формула успеха" определила лучших режиссеров Коми

Бизнесмены одобрили работу правительства Коми в развитии конкурентной среды

"Столица российского дизайна" приедет в Петрозаводск

НАО налаживает связи с индейцами из Северной Америки

Стадо северных оленей на острове Колгуев восстанавливается после массового падежа
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета