Северодвинский хлебокомбинат запустил новую линию батонов

С модернизированным производством познакомился И. Орлов, губернатор Архангельской области. О деталях модернизации ему рассказал директор завода А. Макаровский.



Предприятие проводит модернизацию производства, что позволяет не поднимать цены на продукцию, одновременно расширяя ассортимент. Социальные обязательства по производству бюджетных сортов хлебобулочных изделий высокого качества предприятие также выполняет.



В 2017 г. завод начал выпускать 17 видов продукции – 8 новых кондитерских изделий и 9 – хлебобулочных. Также внедрена новая технология выпуска хлеба на основе пророщенного зерна.



Теперь, когда многие линии стали автоматизированы, удалось избежать тяжелого людского труда. До этого многие процессы приходилась делать руками, на что требовались огромные силы.



Отдельного внимания заслуживает шкаф окончательной расслойки, где в условиях особого микроклимата, хлеб поспевает, перед тем как попасть в печь. В печи батоны выпекают без металлических листов, на сетке.



Контроль параметров осуществляется компьютером. В день новая линия способна выпечь 13,5 тонны хлеба.



Напомним, что до этого на заводе использовали установку 1983 г., которая проработал в 4 раза больше, чем ей было предписано инструкцией по изготовлению.



?Автоматизация процессов на вкусовые качества хлеба не повлияла, а рецептура также осталась прежней. Муку и другие продукты завод всегда использовал натуральные, самого высокого качества. В этом можно убедиться, попробовала только что испеченный хлеб и вдохнув его аромат.



Вчера Северодвинскому хлебокомбинату исполнилось 77 лет, и запуск новой линии приурочили к дню рождения предприятия.



Справка. 100% акций Северодвинского хлебокомбината находятся у администрации города.