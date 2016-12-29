Капремонт газопровода Василково-Нарьян-Мар закончат в 2017 г.

Газопровод, который построило Василковское газоконденсатное месторождение, стоит уже около 40 лет. Его проект был разработан, когда газификация столицы НАО Нарьян-Мара только начиналась, а котельные переводили на газовое топливо. Сейчас гарантия на оборудование истекла, так как газопроводу отводилось ровно 40 лет на работу.



Сейчас началась постепенная замена оборудования, которую возложили на компанию "Газпром добыча Краснодар". 2 тыс. тонн оборудования, среди которых основная масса трубы, будет доставлено в округ по зимней автодороге, и только после этого можно будет говорить о завершении капремонта магистрального газопровода. Отрезок, который подлежит замене, составляет 60,4 км. Напомним, что по причине сложности с доставками грузов в НАО, летом удалось ввезти всего часть труб и техники, которой покрыли ремонт на 5 км газопровода.



Работа будет проводиться на землях запаса, городов, поселков, объектах сельскохозяйственного назначения, земельном участке, находящимся в федеральной собственности. Замену труб на водных объектах планируют осуществлять способом наклонно-направленного бурения.



Вырубка древесно-растительных насаждений, расположенных вдоль полосы отвода в области Нарьян-Мара, будет регулироваться правилами и нормами благоустройства и содержания территории города. Этот вопрос в настоящее время рассматривается и обсуждается мэрией столицы НАО.



Справка. Василковское газоконденсатное месторождение находится в 60 км от Нарьян-Мара и относится к нефтегазоносной провинции Тимано-Печорская. Это месторождение было открыто в 1969 г. и введено в эксплуатацию в 1970-ых годах прошлого века. Начиная с 2001 г. его разработкой занимается ЗАО "Печорнефтегазпром".