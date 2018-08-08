Работников Надвоицкого завода сокращать не будут

Об этом пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк сообщила по итогам прошедшего на предприятии совещания с участием Артура Парфенчикова и руководителя завода Николая Грачева. Сейчас продукция компании остается невостребованной в связи с недавним введением санкций и последующей потерей американского рынка. Поэтому руководство градообразующего завода, введенного в строй в 1954 году, решило начать консервацию производственных мощностей, в частности, электролизных ванн.



Правительство республики обещает изучить различные варианты дальнейшего использования территории предприятия. На площадях алюминиевого завода планируется создать новые производства. Кроме того, продолжается привлечение резидентов в мультипрофильный промышленный парк «Надвоицы».



Николай Грачев пообещал применять в отношении работников предприятия индивидуальный подход к дальнейшему трудоустройству. В компании «Русал», владеющей заводом, ранее заверили, что персонал будет переведен на новое производство «Русский радиатор» в рамках проекта по обустройству центра обработки данных (ЦОД). По словам Артура Парфенчикова, объем инвестиций в него составит 1,2 млрд рублей. Также рассматривается вариант организации производства мягкой тары, которое потребует капиталовложений в размере 447 млн рублей.