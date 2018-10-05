Подписано концессионное соглашение в отношении морского порта "Мурманск"

Реализация этого соглашения позволит уменьшить дефицит портовых мощностей с целью перевалки навалочных грузов в европейскую Россию.



Премьер-министр РФ Д. Медведев подписал распоряжение о заключении концессии в отношении инфраструктуры морского порта.

В его рамках предусматривается строительство угольного терминала, расширение железнодорожной инфраструктуры на востоке Кольского залива, строительство новой железной дороги и инфраструктуры на западе. Реализация соглашения также позволит сократить дефицит мощностей порта и переключить на новый терминал часть внешнеторговых грузов России, переваливаемых в портах других стран.



Мурманский транспортный узел начали строить несколько лет назад. Здесь будет работать глубоководный морской центр по переработке нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа, угля, удобрений, железорудных и других концентратов, крупнотоннажных контейнеров, грузов снабжения арктических месторождений, профцентров, расположенных вдоль Северного морского пути.