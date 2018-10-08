Энергетики Архангельска переходят на свое топливо

Для регионов Севера энергетика является ключевой отраслью. Именно она становится точкой роста - инвестиционно привлекательной отраслью. В Поморье есть крупные федеральные структуры и местные. Среди архангельских выделяются лесозаводы, которые имеют избыточные мощности по выработке электроэнергии. За их счет обеспечиваются производственные площадки, население.



Самым крупным инвестпроектом был перевод на сжигание газа крупнейших ТЭЦ - Архангельска и Северодвинска с мощностью 860 МВт. На модернизацию потратили свыше миллиарда рублей. Реализация проекта принесла экологический эффект и социальный. Использование природного газа снизило в 10 раз выбросы в атмосферу, а на населении это отразилось уменьшением тарифов на отопление, горячую воду на 3%.



В модернизацию регион планирует вкладываться и дальше - в строительство высоковольтных линий электропередач в Лешуконский и Мезинскийрайоны (4,2 млрд руб.). Соглашение уже подписано губернатором Поморья И. Орловым и гендиректором "Россети" О. Бударгиным.