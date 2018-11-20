Утонувший плавучий док "ПД-50" будет поднят на поверхность

Мурманская область >> Промышленность >> 20.11.2018

Утонувший под Мурманском 30 октября док "ПД-50", с чьей помощью проводился ремонт российского авианосца "Адмирал Кузнецов", поднимут на поверхность, о чем рассказал глава Минпромторга РФ Д. Мантуров.

Способ и сроки поднятия судоремонтного сооружения пока не известны, но его придется поднять со дна. В противном случае будет нарушен режим гавани в доступе для работы 82-го завода. Сейчас работает бригада водолазов, которые вырежут кусок металла, чтобы выяснить степень усталости металла, и на основании этого будет сделан вывод о целесообразности проведения трудоемких подводных работ.

Инцидент с потоплением дока не влияет на сроки ремонта  авианосца "Адмирал Кузнецов", который будет восстановлен по плану, до весны 2020 г.

Напомним, что ЧП с доком "ПД-50" случилось на судоремонтном заводе № 82 в поселке Росляково под Мурманском, где накануне ремонтировался авианосец. В целом, авианосец, вышедший из дока, не пострадал. После чрезвычайного происшествия "Адмирал Кузнецов" был замечен в другом доке.





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