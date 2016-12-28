Холдинг «Петон» обеспечит РФ собственными наработками в криогенной сфере

Одну из лидирующих позиций в области криогенных технологий заняла уфимская компания «Петон». Офисы данной компании имеются не только в Москве и Северной столице, но и в Оренбурге, Выборге, Новом Уренгое и Омске. Благодаря участию в международных проектах, свою известность компания приобрела не только на территории России, но и за рубежом.



Нефтегазовая отрасль - это основное направление деятельности холдинга. «Петон» сотрудничает с такими нефтяными и газовыми гигантами как Газпром, Газпром нефть, Башнефть, Лукойл и Роснефть. Уфимское предприятие участвует в строительстве Амурского газопровода. Этот проект играет важную роль в развитии российско-китайского сотрудничества, согласно которому Россия будет поставлять газ на территории Китая по газопроводу «Сила Сибири». Участие компании в данном проекте происходит в целях импортозамещения технологий в криогенной отрасли. Благодаря работе над проектом Амурской ГПЗ, компания «Петон» приобрела драгоценный опыт, для лучшего, детального понимания структуры, правильной оценки отечественного машиностроения, дальнейшей корректировки технологических процессов.



Криогенная отрасль все больше становятся актуальной. Основная деятельность «Петона» заключается в обеспечении оборудованием и локализацией технологий обработки сжиженного природного газа.



В 2016 году компания приступила к работе над "комплексом по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС "Портовая". Основная деятельность будет заключаться в проектировании, строительстве и пусковключению. Данный проект будет выполнен по принципу «под ключ». Работы должны быть сданы в конце 2018 года. Согласно договору, генеральным подрядчиком является именно компания «Петон».



Криогенные технологии компании дадут возможность обеспечить газом Калининградскую область. По предварительным расчетам, новый завод будет реализовывать более 1,5 тонн газа за год, а криогенные технологии компании позволят транспортировать сжиженный газ в отдаленные регионы нашей Родины посредством криогенного газопровода, прокладкой которого будут заниматься специалисты «Петон».



«Петон» организует центр криогенных технологий, основная деятельность которого будет заключаться, в первую очередь, в налаживании автономного газоснабжения в отдаленных регионах России, укреплении и расширении позиций России на международном рынке, в том числе в странах АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион), увеличение объемов производства сжиженного природного газа, расширению технологической базы.



Такие проекты, как строительство комплекса СПГ (сжиженного природного газа) в районе КС Портовая, Владивосток СПГ и Балтийский СПГ, а также строительство завода СПГ на черноморском побережье, в котором «Петон» занимается реализацией проекта «Обоснование инвестиций в строительство завода СПГ в районе побережья Черного моря», будут происходить под контролем технологической базы центра, что позволит увеличить объемы производства СПГ, гарантирует успешную реализацию проектов. Данные действия должны увеличить масштаб производства сжиженного природного газа в пятикратном размере.