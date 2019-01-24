Новые предприятия создадут в Индустриальном парке Череповца более 1000 новых рабочих мест

Об этом в рамках посещения промышленной площадки Индустриального парка сообщила руководитель ИА «Череповец» Оксана Андреева. В текущем году на этой территории начнется строительство нескольких новых предприятий. Соответствующие соглашения уже подписаны по трем участкам. По словам Оксаны Андреевой, к концу 2019 года резиденты должны появиться на всех участках, так как Череповецкий индустриальный парк вызывает у местных компаний и у инвесторов из других регионов значительный интерес.



Весной отдельные резиденты планируют начать строительство заводов. Тем, кто только собирается приступить к освоению территории, придется потратить почти год только на подготовку и внесение изменений в проектную документацию и получение согласований.



Основным резидентом парка считается дочернее предприятие АО «ЧФМК» по выпуску фибролитовых плит, начавшее работу в конце декабря. В январе была произведена пробная партия продукции. Полноценную работу планируется начать в апреле. Для этого заводу потребуется нанять 60 сотрудников. Всего компании-резиденты Индустриального парка намереваются трудоустроить 1030 человек.