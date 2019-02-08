"Звездочка" пытается отсудить у Минобороны 6,8 млрд руб.

Архангельская область >> Промышленность >> 08.02.2019

Московский арбитражный суд получил исковое заявление от центра судоремонта "Звездочка" (Северодвинск) к Минобороны РФ о взыскании 6,8 млрд руб.

Иск к производству еще не принят, и основания пока держаться в секрете. Это не первый подобный иск "Звездочки" к Министерству обороны. Первый был подан в 2017 г., и тогда он касался долга по контракту на глубокую модернизацию и ремонт атомной подлодки "Подмосковье". Государственный контракт на работы был заключен в 2004 г. В 2016 г. предприятие передало ВМФ России АПЛ "Подмосковье" после окончания ремонтных работ и успешно проведенных испытаний, которые доказали соответствие теххарактеристик обновленной подлодки параметрам проекта. За проделанные работы "Звездочка" не получила полной выплаты денег.

Суды 3 инстанций отказали предприятию в удовлетворении искового заявления, а Арбитраж Москвы решил, что срок оплаты работ, согласно контракту, еще не наступил, но, сейчас, скорее всего обстоятельства изменились, поэтому "Звездочка" подала иск на Минобороны России повторно.





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