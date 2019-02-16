Оленегорский горно-обогатительный комбинат купил два самосвала грузоподъемностью в 90 тонн

Мурманская область >> Промышленность >> 16.02.2019

На модернизацию спецтехники, закупку оборудования компании "Олкон" выделили 1 млрд руб. Уже закуплены автосамосвалы повышенной проходимости грузоподъемностью 90 тонн.

Горно-обогатительный комбинат приступил к реализации инвестиционной программы с покупки двух автосамосвалов Caterpillar. Этот спецтранспорт используются в экстремальных условиях, а его конструкция оптимизирована под погрузку гидравлическим экскаватором и колесным погрузчиком. На комбинате подобные модели будут использоваться впервые. Устаревающая техника постепенно будет полежать замене на новую.

Главный инженер ГОК А. Богович рассказал, что одним из приоритетных направлений инвестпрограммы на этот год является балансировка горного транспорта "Олкона".

Работать новые машины будут в Комсомольском карьере ГОК. Собирали технику подрядчики "Цеппелин Русланд".

В этом году планируется купить еще 2 большегрузных самосвала Caterpellar. Это стало возможным за счет увеличения объемов инвестиций со стороны "Северстали" в "Олкон" в 3 раза.





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