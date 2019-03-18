В Вологде запустят новое фанерное производство

Вологодская область >> Промышленность >> 18.03.2019

Новый завод откроют на территории комбината панельного домостроения, который давно пришел в плачевное состояние. Большинство его цехов не работают и постепенно разрушаются. Объем финансирования нового комбината - 1,2 млрд руб. и его полностью покрывает частная компания.

В фанерном комбинате смогут трудоустроить 700 человек, что для такого небольшого города как Вологда очень хорошая возможность снизить безработицу.  

По плану, в Вологде будут делать 40 тыс. кубометров фанеры. Открытие состоится в июне, если не будет проблем во время модернизации и реконструкции здания. Новый завод станет одним из нескольких инвестиционных проектов, которые должны реализоваться в текущем году. Продукция завода в основном будет отправляться на экспорт в Германию, Польшу, Финляндию, скандинавские страны.

Предприятие запускает компания "Вологодский лес". Недавно ее построил замгубернатора Вологодской области М. Глазков, после чего заверил общественность, что работы идут по плану, и к лету комбинат начнет работать. 





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