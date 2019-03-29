На ОТЗ приступили к строительству предприятия по производству лесозаготовительной техники

Крупноузловая сборка начнется в текущем году.



На второй площадке ОТЗ строят завод по производству харвестеров и форвардеров тяжелого и среднего класса. Эти машины используются в лесном хозяйстве. Стоимость проекта, реализуемого крупнейшим машиностроительным предприятием "АМКОДОР" (Беларусь), оценивается в 18 млрд руб.



Представитель белорусской компании А. Шакутин рассказал, что инвестиций на первом этапе строительства составят порядка 500 млн руб. Помимо лесозаготовительной техники, завод будет выпускать комплектующие (манипуляторы, тандемные мосты, харвестерные головки). Они будут применяться на собственном производстве и поставляться ведущим мировым производителям дорожно-строительной и лесозаготовительной техники. На площадке также откроют центр обслуживания харвестеров и форвардеров. Благодаря проекту создадут 500 рабочих мест.



Выкупивший несколько цехов тракторного завода холдинг уже приступил к разборке старого оборудования. В мае после реконструкции, ремонта, установки нового оборудования введут в эксплуатацию производство крупноузловой сборки техники.