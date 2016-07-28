На архангельском молокозаводе завершилась реконструкция

Архангельская область >> Промышленность >> 25.04.2019

640 млн руб. понадобилось для реконструкции предприятия. Результатом ремонта и модернизации стало наличие современных цистерн мощностью 150 тонн молока в день. Практически весь производственный процесс теперь компьютеризирован и выполняется автоматически.

Лаборатория молокозавода приобрела экспресс-анализаторы, позволяющие исследовать молоко по разным показателям за 1 минуту вместо 20.
В аппаратном цехе появились новые участки пастеризации, хранения кисломолочной и молочной продукции. Раньше очистка производилась обычным ершиком вручную, сейчас эту работу выполняет автоматизированный комплекс безразборной мойки, аналогов которому в Архангельске нет.

На реконструкцию завода ушло 10 лет, и все это время завод не прекращал работу. Благодаря нововведениям производительность на предприятии поднялась на 40%.

Гендиректор УК "Агрохолдинг Белозорие" В. Петров рассказал, что больше всего он доволен тем, что человеческий фактор теперь минимально влияет на производство продукции. Улучшилась санитария, производительность труда, управляемость производством.





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