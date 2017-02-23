Новый порт в Архангельске построят к 2023 г.

Архангельская область >> Промышленность >> 23.02.2017

В октябре 2016 г. между АТПУ Архангельск и Poly International Holding Co (Китай) было заключено соглашение о совместном проекте. Его реализация целесообразна по многим причинам. В частности порт требует замены гидротехнической инфраструктуры и углубления.

Уже проведена оценка территории, которая в будущем сможет стать новым портом. Всего таких мест оказалось 4: маяк Куйский, бухта Сухое море, остров Мудьюгский, мыс Голец рядом с Северодвинском.

Варианты прошли анализ инфраструктуры, строительства авто - и железнодорожных подъездов. Самым выгодным оказался маяк Куйский, несмотря на то, что самый отдаленный. Но по капитальным затратам он выглядит самым экономически привлекательным.

Предварительные изыскательские работы завершились в конце прошлой недели. Пробурено 6 двадцатиметровых скважин. В настоящий момент исследователи занимаются определением структуры грунтов на предмет строительства порта и по предварительным данным, они для строительства подходят.

Проект строительства нового порта экономически целесообразен, он дает широкие возможности для инвестирования и развития частного бизнеса. На сегодняшний день стоимость проекта оценивается в 117,8 млрд руб.

Строительство рассчитано до 2027 г., поэтому готовый порт архангельцы увидят еще не скоро. Реализацию проекта разбили на несколько этапов: в этом году - разработка декларации о намерениях; в 2018 г. - разработка финансовой и юридической моделей, подготовка предложений частным инвесторам; 2018–2020 гг. – проектные, изыскательские работы, экспертиза проекта и оформление земельных территорий; 2020–2023 гг. - строительные работы, закупка техники и оборудования, пусковые и наладочные работы и запуск в эксплуатацию и 2026–2027 гг. - развитие мощностей.





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