Строительство Белопорожских ГЭС закончат к концу 2019 г.

В ходе встречи с руководством "Норд Гидро" А. Парфенчиков обсудил строительство ГЭС на р. Кемь и перспективы установки ветряных электростанций.



Совет директоров Нового банка развития БРИКС собирается вложить в проект строительства ГЭС 100 млн долларов. На эти деньги построят две малые гидроэлектростанций общей мощностью 49 МВт. Генеральный подрядчик проекта - "Карелстроймеханизация".



Председатель совета директоров "Норд Гидро" М. Заваровский рассказал, что на объекте сейчас круглосуточно работают 225 человек. Они живут и работают на территории стройки, в вахтовом городке, состоящем из общежития на 184 места, офиса с конференц-залом, столовой и бани.



Строительство идет с опережением графика. Возведен временный мост высотой 130 м. для переправы на другой берег реки. Устройство бетонно-растворного узла с производительностью 60 кубометров в час, также завершено. Для удобства общения установлена вышка для сотовой связи. Взрывные и бурильные работы проведены на левом берегу, но продолжаться работы по строительству здания ГЭС только в марте.



Глава Карелии оценил работу строителей, которую они проделали за 4 месяца работы. А. Парфенчиков считает, что проект внесет вклад в развитие севера республики и решит проблему с постоянными перебоями электроэнергии.



Напомним, что строительство Белопорожских ГЭС включено в список приоритетных задач федеральной программы развития Карелии до 2020 г. Закончить строительство объектов планируют к концу 2019 г.



Также в республике обсуждается возведение ветряных электростанций. На морскую электростанцию, первую на территории республики, собираются выделить 9 млрд. руб. Этот инвестпроект рассчитан на период 2017-2020 гг. Мощность будущего объекта - 60 МВт. Это совместный проект российский и китайской сторон, поэтому врио главы Карелии отдал распоряжение правительству республики во всем содействовать китайской стороне.

