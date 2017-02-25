Работа по включению лесопромышленного кластера Коми в федеральный реестр завершена

В соответствии с приказом минпрома РФ, лесопромышленный кластер в Коми и Союз лесопромышленников, подтвердили соответствие нормам, предъявляемым к промкластерам для стимулирования.



Работа по включению кластера Коми в федеральный реестр уже завершена. Теперь предстоит реализация кластерных проектов с возможностью привлечения финансирования из федеральной казны. У представителей кластера в Коми появилась возможность подать заявки на получение поддержки, а это наращивание темпов производства, возможность вложить средства в модернизацию и установку современного оборудования и новые технологии. Лесопромышленный кластер поможет расширить существующие рамки и применять опыт передовых регионов и стран, потому что лес – главное достояние республики. Об этом рассказал Н. Герасимов, министр промышленности и природных ресурсов Коми.



Статус промкластера дает участникам возможность получить господдержку на совместные проекты по производству промпродукции кластера. Это делается в рамках политики импортозамещения. Сюда входят: компенсация до 50% затрат на развитие производства, проведение опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ, возмещение доли лизинговых затрат на покупку оборудования.



В прошлом году поддержали всего 5 проектов со всей страны, хотя заявок поступило 22.



Субсидии из федеральной казны выделят проекту кластера производителей химического и нефтегазового оборудования в Воронежской области; станкостроительному проекту "Липецкмаш"; проекту электротехнического кластера в Псковской области; кластеру метровагоностроения Тверской и Московской областей; кластеру приборостроения и микроэлектроники "Фрязино" в Московской области.



Стоимость проектов - 3,17 млрд руб., субсидии - 976 млн руб.



