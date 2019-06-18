Международный форум "Судостроение в Арктике" пройдет в Архангельске

В прошлом году участники судостроительного рынка Архангельской области решили создать ассоциацию "Кластер судостроения и производства морской техники", а также прикладного инструмента его работы - форума "Судостроение в Арктике". 20-21 июня он пройдет в Архангельске во второй раз.



Цель кластера – посодействовать созданию конкурентоспособного судопроизводства в области. Кластер с поддержкой правительства региона взялся за включение в координацию проектов и поддержку инициатив. Таким проектом стало строительство платформы для месторождения газа Каменномысское-море на шельфе Обской губы. Технологически трудный проект хотят сделать конкурентоспособным с зарубежными верфями.



На форуме потенциальным заказчикам, профессиональному сообществу будет представлен потенциал судостроительных предприятий региона для обеспечения технологического развития, обеспечения проектов по освоению арктического шельфа. Мощная производственная база создана в Северодвинске, она не требует вложений с нуля. Здесь есть развитая портовая и транспортная инфраструктура, учреждения среднего профессионального и высшего образования дают кадровый потенциал.



Организаторы форума - правительство области, САФУ судостроительный кластер, Минпром РФ.