Международный форум "Судостроение в Арктике" пройдет в Архангельске

Архангельская область >> Промышленность >> 18.06.2019

В прошлом году участники судостроительного рынка Архангельской области решили создать ассоциацию "Кластер судостроения и производства морской техники", а также прикладного инструмента его работы - форума "Судостроение в Арктике". 20-21 июня он пройдет в Архангельске во второй раз.

Цель кластера – посодействовать созданию конкурентоспособного судопроизводства в области. Кластер с поддержкой правительства региона взялся за включение в координацию проектов и поддержку инициатив. Таким проектом стало строительство платформы для месторождения газа Каменномысское-море на шельфе Обской губы. Технологически трудный проект хотят сделать конкурентоспособным с зарубежными верфями.

На форуме потенциальным заказчикам, профессиональному сообществу будет представлен потенциал судостроительных предприятий региона для обеспечения технологического развития, обеспечения проектов по освоению арктического шельфа. Мощная производственная база создана в Северодвинске, она не требует вложений с нуля. Здесь есть развитая портовая и транспортная инфраструктура, учреждения среднего профессионального и высшего образования дают кадровый потенциал.

Организаторы форума - правительство области, САФУ судостроительный кластер, Минпром РФ.





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