"Газпром" планирует направить на расширение газотранспортных мощностей Вологодской области 33 млрд руб.

"Газпром" в 2017 г. планирует направить на расширение газотранспортных мощностей Вологодской области 33 млрд руб.



Эти деньги пойдут на продолжение строительных работ на участке магистрального газопровода "Ухта - Торжок-2" и реконструкцию двух компрессорных станций "Юбилейная" и "Грязовец".



В рамках инвестиционного форума, который сейчас проходит в Сочи, председатель правления "Газпрома" А. Миллер и губернатор Вологодской области О. Кувшинников подписали договор о сотрудничестве до 2019 г. Этот документ предполагает взаимодействие в реализации программы строительства и модернизации тепловых и энергетических объектов. Эта работа будет направлена и на использование в регионе газа в виде моторного топлива.



Также в рамках встречи стороны коснулись хода реализации соглашения. В период 2011-2016 гг. объем инвестиций "Газпрома" в Вологодскую область составил 208 млрд руб., построены отрезки газопроводов "Ухта-Торжок", "Грязовец - Выборг" и "СРТО - Торжок", расширен Грязовецкий газотранспортный узел, началась реконструкция станций "Юбилейная" и "Грязовец", а компрессорная станция "Нюксеница" завершена.



По поводу газификации региона представитель "Газпрома" отметил, что в период 2002-2016 гг. компания построила в регионе 9 межпоселковых газопроводов, начала подготовку к возведению еще 5: в Грязовецком, Тарногском, Междуреченском районах. В текущем году начнется строительство этих объектов и проектирование 7 межпоселковых газопроводов.



"Газпром" продолжит сооружение газопровода-отвода к Белозерску, Кириллову, Липину Бору, Вытегре.



В 2012-2016 гг. "Газпром" вложил 2,1 млрд руб. в строительство 17 котельных мощностью 160,2 МВт в 5 муниципальных районах Вологодской области. В этом году компания приступит к реконструкции череповецких тепловых сетей.

