"Газпром" планирует направить на расширение газотранспортных мощностей Вологодской области 33 млрд руб.

Вологодская область >> Промышленность >> 01.03.2017

"Газпром" в 2017 г. планирует направить на расширение газотранспортных мощностей Вологодской области 33 млрд руб.

Эти деньги пойдут на продолжение строительных работ на участке магистрального газопровода "Ухта - Торжок-2" и реконструкцию двух компрессорных станций "Юбилейная" и "Грязовец".

В рамках инвестиционного форума, который сейчас проходит в Сочи, председатель правления "Газпрома" А. Миллер и губернатор Вологодской области О. Кувшинников подписали договор о сотрудничестве до 2019 г. Этот документ предполагает взаимодействие в реализации программы строительства и модернизации тепловых и энергетических объектов. Эта работа будет направлена и на использование в регионе газа в виде моторного топлива.

Также в рамках встречи стороны коснулись хода реализации соглашения. В период 2011-2016 гг. объем инвестиций "Газпрома" в Вологодскую область составил 208 млрд руб., построены отрезки газопроводов "Ухта-Торжок", "Грязовец - Выборг" и "СРТО - Торжок", расширен Грязовецкий газотранспортный узел, началась реконструкция станций "Юбилейная" и "Грязовец", а компрессорная станция "Нюксеница" завершена.

По поводу газификации региона представитель "Газпрома" отметил, что в период 2002-2016 гг. компания построила в регионе 9 межпоселковых газопроводов, начала подготовку к возведению еще 5: в Грязовецком, Тарногском, Междуреченском районах. В текущем году начнется строительство этих объектов и проектирование 7 межпоселковых газопроводов.

"Газпром" продолжит сооружение газопровода-отвода к Белозерску, Кириллову, Липину Бору, Вытегре.

В 2012-2016 гг. "Газпром" вложил 2,1 млрд руб. в строительство 17 котельных мощностью 160,2 МВт в 5 муниципальных районах Вологодской области. В этом году компания приступит к реконструкции череповецких тепловых сетей.





Рекомендуем по теме:

В Вологодской области намечено строительство сети газопроводов

На 31 млрд руб. отгрузили продукцию лесопромышленные предприятия Вологодской области

«Газпром» построит теплообъекты в Ленинградской области

На сферу здравоохранения в Вологодской области планируют дополнительно выделить 226 млн руб.

Объем утилизации попутного нефтяного газа в Коми увеличился на 9%

В НАО определились с очередностью строительства основных социальных объектов


В Сосногорске появится спецтранспорт для инвалидов-колясочников

Tree7 Inc – перспективная финская лесозаготовительная компания

Утверждена деловая программа Международного арктического форума в Архангельске

Экспедиция "Великая Андома. Тайна трех океанов" стартует завтра из Петрозаводска

Холдинг «Петон» обеспечит РФ собственными наработками в криогенной сфере

Экономический прогноз по развитию промышленного комплекса на 2017 год

НАО признан неблагоприятным для ведения аграрной деятельности
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета