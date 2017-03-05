Соломенскому лесозаводу нужны инвестиции в размере 1 млрд руб.

Замглавы Карелии А. Парфенчиков побывал на Соломенском лесозаводе, который сейчас является лидером лесопиления региона. В 2016 г. предприятие выпустило 165 тыс. кубометров пиломатериалов. В конце прошлого года открылась вторая очередь модернизированного производства, и сейчас перед заводом стоит задача увеличения объемов выпускаемой продукции в 2 раза. Планы весьма смелые, но имеющие под собой основание, и если планы завода осуществятся, он станет ведущим предприятием в Карелии.



А. Чепик с и.о. минэкономразвития Е. Жирнелем пообщались с руководством завода, и побывали на производственных площадках. Акционеры завода рассчитывают установить здесь новое оборудование для производства пеллет, для чего нужны новые финансовые вливания. Инвестиции ориентировочно должны составить около 1 млрд руб., но для старта проекта инвесторы должны убедиться, что с сырьем у них проблем не возникнет.



Если древесина будет идти на переработку из Карелии в Архангельск и Вологду, предприятию может не хватить щепы. В этом случае проект будет невыгодный, а добавленная стоимость пополнит кошелек соседей. Пока гарантии того, что лесозавод будет обеспечен бесперебойными поставками щепки, нет, но проблема решаема.



Чепик предложил собрать крупных предпринимателей и выработать решение по перспективам освоения новых лесов. Но к такому выводу пришли и сами участники проекта, и уже провели ряд встреч.



Соломенский лесозавод считается перспективным предприятием, поэтому вкладывать в него деньги желающие всегда есть. Но для того, чтобы перейти к обсуждению конкретных цифр, еще не готовы все документы и многие вопросы требуют решения.