Под Вологдой появится новое рыбоперерабатывающее предприятие

>> Промышленность >> 29.07.2019

Губернатор области Олег Кувшинников совместно с руководством компании-инвестора установил символическую плиту на месте строительства завода в поселке Грибково. Предприятие годовой мощностью до 2,5 тысяч тонн атлантического лосося начнет работу в 2020 году. Уникальный для России комплекс разместится на площади 2 га, он сможет осуществлять полный цикл рыбоводства благодаря наличию установок замкнутого цикла. Инициатор проекта, компания «Аквапродукт», готова инвестировать в его реализацию 2 млрд рублей.

Промышленная площадка для размещения объекта выбиралась с учетом перспектив развития территории. Рыбное хозяйство – это только первый этап осуществления проекта. Инвестор намеревается впоследствии построить вторую очередь наряду с рыбоперерабатывающей фабрикой и заводом по выпуску кормов.

Предприятие станет 13 рыбоводным хозяйством Вологодской области. По словам учредителя ООО «Аквапродукт» Александра Чуркина, компания намерена выращивать рыбу без применения гормонов и антибиотиков. Объем потребления рыбы продолжает расти при постепенно снижающемся улове, поэтому предприятию предстоит сократить дефицит. По мнению Олега Кувшинникова, регион имеет хорошие условия для развития сферы аквакультуры - Вологодская область располагает обширным рыбохозяйственным фондом, мягкими климатическими условиями и хорошей транспортной инфраструктурой. В 2019 году региональные власти готовы обеспечить в рамках программы поддержки рыбохозяйственной отрасли субсидии на общую сумму свыше 130 млн рублей.





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