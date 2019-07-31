В Череповце начали производство фибролита на экспорт

>> Промышленность >> 31.07.2019

Компания «Фиброплит», являющаяся резидентом ТОСЭР «Череповец» начала выпускать строительный материал в виде плит на основе цемента и древесной стружки. На годовую проектную годовую мощность в 100 тыс кубометров производство планируется вывести к сентябрю. Пробные партии фибролита отправлены заказчикам из России, Италии, Швейцарии и Эстонии. Сейчас на предприятии трудоустроены 80 человек, к сентябрю численность персонала вырастет до 140.

Инвестиции в проект составили почти 2,5 млрд рублей, из них 1,4 млрд рублей вложил Череповецкий фанерно-мебельный комбинат. Производство было создано при участии Фонда развития моногородов, который предоставил займ в 1 млрд рублей на 7 лет.

В состав плит входят цемент, древесина и жидкое стекло. Европейских заказчиков привлекает их долговечность и экологичность, благодаря высоким показателям шумо- и теплоизоляции, плиты используют для отделки подземных паркингов и аэропортов.

Компания «Фиброплит» изначально создавалась в качестве ориентированного на экспорт предприятия, которое будет поставлять значительный объем продукции заказчикам из США и ЕС.





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