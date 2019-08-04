В Архангельске открыли завод газобетонных блоков

Архангельская область >> Промышленность >> 04.08.2019

До недавнего времени блоки газобетона приходилось везти в Архангельск из Средней полосы. Но с появлением завода строительная отрасль сможет их получать со скидкой в 10%.

"Архблок" — ангар на 1110 м2. Он находится в Кузнечихинском промузле города. В его открытии приняли участие представители городской и обладминистраций, депутаты, строители.

Управляющий "Гидротранстроя" А. Ометов рассказал, что в прошлом году компания провела мониторинг рынка. Газобетонные блоки в Архангельске оказались востребованной продукцией для малоэтажного и частного жилстроительства. В области нет таких производств, а ближайшие - в Ярославле, Костроме. Предприятие 5 лет занимается намывом песка в Северодвинске, Архангельске, Новодвинске. Теперь этот песок будут не только продавать, но и делать из него продукцию.

Проектная мощность завода — 18 тыс. кубометров в год. Блоки будут использоваться на строительстве соцобъектов, в программе переселения из аварийного жилья.

Основное свойство газобетона — легкость (блок весит 20 кг) и пористость, поэтому он может использоваться как утеплитель.





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