«Росатом» решил избавиться от части акций убыточного завода «Петрозаводскмаш»

Завод копит убытки уже 5 лет, только за прошлый год чистые потери достигли 690 млн рублей. Это предприятие считается уникальным, так как оно располагает мощностями для выпуска чугунных отливок массой до 120 тонн. «Петрозаводскмаш» в год способен производить 60 тыс тонн литья для нужд станкостроения, энергетики, транспортного машиностроения. Он был поставщиком чугунных комплектующих для исследовательского реактора в Димитровграде. Сейчас завод принадлежит дочерней структуре госкорпорации «АЭМ-технологии».



«Росатом» ведет активные переговоры о продаже предприятия с холдингом «Транспортные компоненты» (ХТК), аффилированным с собственником «Трансмашхолдинга» Андреем Бокаревым. Будущая сделка уже получила одобрение ФАС – служба разрешила ХТК приобрести 75% акций завода.



Задолженность «Петрозаводскмаша» перед кредиторами составляет 1,7 млрд рублей. Поэтому в качестве оплаты новый контролирующий акционер может взять на себя обслуживание долгов, полагает Максим Худалов из АКРА. Сделка выглядит логичной, поскольку основная продукция завода не пользуется спросом в атомной отрасли, однако гораздо чаще применяется в транспортном машиностроении.