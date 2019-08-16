В Архангельске не хотят строить типовые суда

Судостроители Архангельска разработали стратегию развития, в которой планируют делать акцент на высокотехнологичные объекты. Это не говорит о том, что старые производства закроют, но будет взят курс на их обновление.



Суда они также будут строить не типовые, а более оригинальные и современные. Эту идею озвучили представители компаний на заседании ассоциации Судостроительного кластера региона.



Эксперты считают, что будущее судостроения за уникальными суднами, а на рынке типовых конкурировать уже не выгодно.



С. Смирнов, директор ассоциации, подчеркнул, что очень сожалеет об отсутствии в Архангельске оригинального, а не серийного производства, поэтому компании взять целую серию заказов просто не могут. Но возможность строительства судов предприятия находят.



Также Смирнов отметил, что для судостроительного рынка в Архангельской области условия есть, и касается оно строительства и обслуживания морских платформ, комплексов для подводных лодок и вспомогательных научно-исследовательских кораблей.



