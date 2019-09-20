В столице Поморья открылся завод по переработке трески

В Архангельске начал работу завод переработки рыбы, который сможет выпускать в год 16,8 тыс. тонн продукции, если его удастся загрузить на полную мощность.



Предприятие работает на базе опытного водорослевого комбината при поддержке Росрыболовства. С 2020 г. оно сможет получить инвестквоту на развитие производства. Здесь будут перерабатывать пикшу и треску. По плану перерабатывать рыбу из рыболовецких колхозов, привлечь к сотрудничеству местные фирмы, которые занимаются аквакультурой. Есть вероятность, что рыбу сюда будут привозить даже с Дальнего Востока, хотя дальневосточную рыбу перерабатывают их местные предприятия. Но без их поставок архангельский завод может простаивать из-за недогруженности. Предприятие имеет возможность перерабатывать красную и белую рыбу.



Насколько оправданно будет привозить рыбу на переработку с одного конца страны в другой, пока точно не известно, но вызывает много вопросов работа ближайших регионов, например, Мурманской области, поскольку выходы к морю есть, но вылова в нужных объемах почему-то нет.