Процесс ликвидации шахты "Интауголь" займет 1-2 года

Республика Коми >> Промышленность >> 26.10.2019

Ликвидация предприятия обойдется в несколько миллиардов рублей, и республика такую сумму выделить не сможет.

В "Интауголь" работают 200 человек. Они поддерживают жизнедеятельность шахты. Параллельно разрабатывается проект ее ликвидации. Он будет готов к концу года. Разработкой занимается НИИ, который выиграл соответствующий тендер. Проектная компания начала работу 2 года назад, но ей долгое время не перечислялись деньги, поэтому она деятельность прекратила. Только летом работа была возобновлена. Представителей НИИ попросили ускорить процесс, поскольку каждый лишний день содержания шахты – это огромные расходы.

С начала 2020 г. начнется ликвидация предприятия. Эта процедура может растянуться на 1,5 года. Скорость работ будет зависеть от своевременного финансирования, но зная, как осуществлялось финансирование проектной документации, на оперативный процесс рассчитывать не стоит. Придется привлекать федеральное финансирование.

Спроса на интинские энергоугли в ближайшее время не будет. В стране объем добычи энергетических углей расти не будет, поэтому возобновление добычи в Инте не предвидится.





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