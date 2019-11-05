Подводный атомный аппарат АС-31 отбуксирован в Северодвинск
Поврежденный пожаром атомный подводный аппарат АС-31 отбуксирован в северодвинский центр судоремонта "Звездочка". Здесь "Лошарика" ждет ремонт, объем которого пока не определен.
Сейчас на судне идет дефектация, после которой будет составлен план работ и определен срок их завершения. Сначала из подлодки откачали воду, но уже видно, что системам АС-31 нанесен существенный ущерб.
Напомним, что Минобороны России в июле сообщило о пожаре на военном научно-исследовательском подводном аппарате. В пожаре погибли 14 подводников. Аппарат был доставлен на военно-морскую базу Североморска, где с ним работала комиссия по расследованию катастрофы.
О том, что секретная подлодка появилась в арсенале российского ВМФ, впервые стало известно в 2003 г. из местной газеты. Аппарат получил в народе название "Лошарик", поскольку корпус подлодки состоял из нескольких отсеков шарообразной формы, напоминающих сделанную из воздушных шариков лошадку - героя мультфильма, очень популярного в 80-х годах прошлого века.
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