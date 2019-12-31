"Амкодор-Онего" выпустил первый экземпляр "АМКОДОР 2243" на базе серийного трелевочного тягача

Республика Карелия >> Промышленность >> 31.12.2019

"Амкодор-Онего" – завод, пришедший на смену ОТЗ. Недавно предприятие представило новый многофункциональный усовершенствованный тягач "АМКОДОР 2243", созданный на базе трелевочного тягача. Усовершенствовали модель карельские и белорусские специалисты.

Машина может использоваться для трелевки, прокладывания траншей (например, когда идет посадка саженцев деревьев), устройства противопожарных полос в лесах. В машине колесный ход, который предотвращает нарушение почвенного покрова во время разворота, в отличие от гусеничного. Находиться в кабине удобно, поскольку она оснащена системой кондиционирования. Это особенно важно в условиях карельских морозов. Если нужно использовать тягач в условиях снега и льда, можно применять цепи противоскольжения. 12 галогеновых ламп обеспечивают удобный ход в темное время суток. В условиях низких температур тягач можно запускать автономным подогревателем двигателя EBERSPEHER, сделанным в Германии.

Тягачи будут закупаться в рамках федерального проекта "Экология".





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