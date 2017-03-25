В Вологде введена в эксплуатацию новая линия по выпуску полиэтиленовых труб
В Вологде введена в эксплуатацию новая линия по выпуску полиэтиленовых труб. Это новое направление деятельности, которое вызвано необходимостью строительства газо- и водопроводов. Запуск пятой по счету экструзионной линии позволит производить 20 тыс. тонн полиэтиленовых труб в год.
В покупке оборудования для производства участвовало правительство региона. В 2016 г. были приняты меры по развитию предприятия, а запуск линии совпал с 25 годовщиной компании, поэтому открытие решили сделать торжественным.
За последние годы число малых и средних предприятий в области выросло на 60%. Уровень господдержки увеличился с 400 млн руб. в 2011 г. до 1 100 млн руб. в 2016 г. В этом году работа будет продолжена вместе с содействием выстраиванию малых предприятий как элемента поставщиков крупного бизнеса.
Оборудование для производства труб было куплено в Австрии. Это полностью автоматизированные агрегаты стоимостью 50 млн руб. Оборудование универсальное, и может выпускать трубы разной длины и диаметра. Новую линию уже смогли оценить представители властей города и области, которых пригласили на открытие.
Оборудование менее энергозатратное, с высокой производительностью до 500 кг труб в час. Ее ввод повысит производительность на 30%. Сейчас в стране всего 3 линии по производству труб такого высокого уровня.
"Иммид" уже обеспечивает трубами весь Северо-Запад страны и Крым и начинает выходить на внешний рынок.
Справка. "Иммид" выпускает продукции на 1 млрд руб. в год. На нем работают около 100 человек. Правительством Вологодской области оказывается поддержка в получении сертификатов на продукцию для поставок на экспорт. Обновляя производственные формы, завод имеет возможность выпускать более современную качественную продукцию, которая востребована на мировом рынке.
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