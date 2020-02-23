Министру промышленности Коми досталось от председателя Совета Инты

Республика Коми >> Промышленность >> 23.02.2020

Во время приезда министра промышленности РК А. Ремиги в Инту прошла встреча руководства города, представителей кабина республики, профсоюзов компании "Интауголь". Глава Совета депутатов города В. Сидор жестко высказался относительно работы министра промышленности, открыто выразив свое недоверие.

Причина ярости Сидора кроется в том, что последняя шахта в Приполярье прекратила работу в 2018 г., а процесс ликвидации затягивают. Шахтеры, оставшиеся в шахте, получают зарплаты, компенсации, согласно законодательству, но несвоевременно. В этом году ситуация усугубилась. Профсоюзы отправляют в министерства письма, хотят диалога с чиновниками, но вразумительных ответов о своей дальнейшей судьбе не получают.

Позиция и обещания министра промышленности настолько вывели из себя Сидора, что после резкого выпада в сторону последнего, он демонстративно ушел с закрытого заседания, извинившись перед присутствующими. Видеозапись демарша уже есть в соцсети. Горняки ждут реакции С. Гапликова, который поручил министру промышленности А. Ремиге урегулировать вопрос с задолженностью по зарплатам.





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