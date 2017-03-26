Архангельские катера и лодки "Barents" становятся известными за пределами России

Архангельская область >> Промышленность >> 26.03.2017

Северная судостроительная компания в Архангельске работает 6 лет. Она заняла на рынке пустовавшую ранее нишу производства маломерных сверхпрочных судов. Сейчас предприятие выпускает лодки под брендом "Barents", в том числе выполняет госзаказы для работы в условиях Арктики.

Бренд "Barents" - это 15 моделей лодок разного назначения и класса, от прототипа "Казанки" до катеров для моря. Многие из них в стране раньше не производились. Известность лодкам принесла повышенная прочность. В основе лодки цельный алюминиевый корпус, не подвергающийся коррозии, так как в строительстве используется только сертифицированный морской алюминий.

Мореходные качества позволяют уверено себя чувствовать в открытом море, а гидродинамическая модель развивает высокую скорость. Лодка обладает всеми качествами, чтобы использоваться в чрезвычайных ситуациях и даже при шторме, потому что ее бортам не страшны столкновения с другими судами и удары о прибрежные камни. Учтивая способность передвигаться по льду, для северных регионов они незаменимы.

Лодки "Barents" производятся в основном из импортных материалов, отечественных используется только около 25%. Такой товар не может быть дешевым, но благодаря внутренним ресурсам и грамотному маркетингу, стоимость катеров и лодок конкурентоспособна, и ниже стоимости импортных аналогов.

В настоящий момент ССК готовится представить два катера: морские водометные "Barents 1100", которые уже были презентованы на международной выставке "Московское Боут Шоу" и вызвали интерес на "Крокус Экспо".

Два года назад был закончен 20-местный катер для пассажиров, и таких катеров с подобной вместимостью, скоростью и малой осадкой, больше никто не выпускает. Это идеальный вариант для транспортного сообщения между деревнями, поэтому катера стали выпускать серийно.





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