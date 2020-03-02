В Архангельской области алмазы ищут на 12 участках

Архангельская область >> Промышленность >> 02.03.2020

Ученые хотят найти Архангельской области месторождение алмазов, способное добыть драгоценных камней не меньше, чем прииски им. Гриба.

Архангельская область считается второй в стране по запасу алмазов. По оценке специалистов, здесь находится 20 % всех запасов алмазов в России, а их большая часть - на месторождениях им. Ломоносова и им. Гриба. Ученым поставлена  задача обеспечить добычу алмазов с 2030 г. Они прогнозируют открытие крупного месторождения в ближайшее время. Сейчас на поиски выделено 12 площадей, на которых ищут месторождения.

В Поморье добычей алмазов имеет право заниматься 21 компания с лицензиями. Но по большей части все лицензионщики пока только проектируют свою деятельность и только два ведут поиски.

Напомним, что лидер РФ по добыче алмазов - якутская Республики Саха. К 2030 г. ситуация может поменяться. Для сохранения темпов добычи алмазов  Архангельской области необходимо разработанное месторождение, равное месторождению Гриба.

Специалисты рекомендуют привлекать инвесторов.





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