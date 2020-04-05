Оборонные предприятия Архангельской области выполняют указ президента РФ

"Звездочка" и "Севмаш" попали под указ президента России о нерабочих днях. На северодвинских предприятиях оборонного комплекса решили продлить нерабочие дни.



Так, гендиректор ПО "Севмаш" М. Будниченко объявил о прекращении работы с 4 по 30 апреля. Не подлежат остановке некоторые рабочие процессы, которые лимитируют работы по госзаказу, неотложные погрузочные, ремонтные и разгрузочные работы, процессы, которые нельзя остановить, работы, обеспечивающие жизненные условия, контроль за безопасностью, а также начисление и выплата заработной платы работникам в сроки. Все сотрудники в возрасте от 65 лет будут дома. Нерабочие дни будут оплачиваться в размере 2/3 ставки. Тем, кто продолжает работать, обещают доплату и оплату выходных дней по двойной ставке. Работники имеют право взять ежегодный отпуск.



"Севмаш" закупил дистанционные термометры для измерения температуры на вахте.



В "Звездочке" каникулы продлены до 10 апреля, а пожилые сотрудники не работают до 19 апреля. Готовятся списки сотрудников, продолжающих работать на неотложных заказах.