Облицовочную плитку будут производить в Костомукше

В Костомукше будут выпускать облицовочную плитку и камень. "Норд стоун" - компания, которая стала очередным резидентом ТОСЭР в городе горняков.



Минэкономразвития Карелии подписало соглашение с "Норд стоун" об открытии в Костомукше производства по обработке камня. Новый завод появится на территории опережающего социально-экономического развития с целью производства продукции из талькохлорита. Здесь будут выпускать облицовочную плитку для каминов, банных печей.



В проект вложат 17 млн руб. Предприятие даст работу 11 специалистам. Запуск производства намечен на текущий год.



Компания "Норд стоун" получила комфортные условия для создания производства. Как резиденту ТОСЭР, ей положены льготы и прочие преференции, в том числе по налоговым отчислениям. Это дает хорошие возможности для налаживания производства, раскрутки, увеличения объемов производства в перспективе. Облицовочный камень и плитка для печей – востребованный товар у жителей северных регионов, поэтому желающих купить будет достаточно.