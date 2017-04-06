Новый судовой лазер мощностью 200 киловатт испытает компания "Швабе"

Архангельская область >> Промышленность >> 06.04.2017

До конца года в РФ пройдут испытания мощнейшего судового лазера. "Швабе", холдинг "Ростеха", и Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам ГО и ЧС МЧС России уже подписали протокол о сотрудничестве.

Гендиректор компании А. Патриеев, рассказал, что лазерный комплекс обеспечит проводку всех судов через лед, независимо от их мощности. Это даст возможность создать полноценную транспортную инфраструктуру в арктических и субарктических районах, которая будет работать круглый год, снизить нагрузку ото льдов на инженерные сооружения на континентальном шельфе.

Новейшая судовая лазерная установка будет иметь мощность 200 киловатт. Она способна обнаружить в ледяной корке разломы и трещины, фокусировать на них свой лазер, который будет разрезать лед толщиной около 1 м.

Лазерная установка разработана в Национальном центре лазерных систем и комплексов "Астрофизика" по программе развития гражданской морской техники. Для начала лазер нужно испытать, для чего в ближайшее время подберут подходящую площадку и будут тестировать его на протяжении 1 месяца. Также нужно определить перечень судов, принимающих участие в исследовании.

Тестирование запланировано на конец года, когда лед станет более устойчивым, толстым, т. е. условия для применения лазера станут максимально сложными. Только так можно будет узнать, на что он способен. Лазер станет более прогрессивным методом прокладывания русел в ледяных полях для прохождения судов. Сейчас эта проблема решается двумя способами: продавливание льда массой судна и разрезание с помощью форштевня. Здесь незаменимы ледоколы "Таймыр" и "Арктика". Но ледоколов всего два, а потребность в расчистке судоходных путей гораздо больше их возможностей.





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